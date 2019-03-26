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Илья Яббаров и Рита Ларченко назвали дату своей свадьбы

Бывший возлюбленный Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) – Илья Яббаров вместе со своей новой пассией определились с датой свадьбы.

Илья Яббаров и Рита Ларченко назвали дату своей свадьбы

По словам Яббарова и Маргариты Ларченко, 9 сентября 2019 года они станут законными мужем и женой.

Не секрет, что еще несколько недель назад Илья был готов не только отложить бракосочетание с Ритой, но и окончательно поставить точку в этих отношениях. А все из-за того, что Ларченко уже несколько раз возвращала Яббарову помолвочное кольцо.

Впрочем, как выяснилось, влюбленным все-таки удалось помириться и наладить отношения. А сейчас парочка уже даже начала планировать свою свадьбу. Считанные часы назад Илья опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщил, что 09.09.2019 года они с Маргаритой поженятся.

Илья Яббаров и Рита Ларченко назвали дату своей свадьбы

Нужно сказать, что заявление Яббарова повергло в шок многочисленных поклонников реалити-шоу «Дом-2». По словам телезрителей, они до последнего надеялись на то, что Илья все-таки помирится с Аленой Рапунцель-младшей, ведь девушка не так давно подарила мужчине сына.

«Яббарову походу еще не надоело жениться.. Только я не понимаю девушек, как можно вестись на него?! У него же ничего нет!», - отметила одна из фанатов телестройки «Дом-2».

К слову, известно, что Яббаров и Ларченко верят в то, что победа в конкурсе «Свадьба на миллион» достанется именно им, а на выигранные деньги, они смогут устроить роскошное торжество.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:12

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