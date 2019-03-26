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Дмитрий Тарасов запрещает жене публиковать откровенные фото

Анастасия Костенко, нынешняя жена футболиста Дмитрия Тарасова призналась, что супруг тщательно следит за ее публикациями в социальных сетях. В последнее время на всех фотографиях модель позирует со своей 8-месячной дочерью и мужем.
Дмитрий Тарасов запрещает жене публиковать откровенные фото

В 2017 году Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко приняли участие в откровенной фотосессии, где снялись полностью обнаженными. Однако недавно модель и молодая мать призналась, что футболист с самого знакомства следит за публикациями своей супруги в социальных сетях. Он не хочет, чтобы там появлялись интимные фото модели.

Видимо, Анастасия Костенко согласна со взглядами своего избранника, так как на ее странице в Instagram все чаще появляются семейные снимки, где футболист и его избранница выглядят счастливыми.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:11

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