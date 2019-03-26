Участник "Дом-2" Венцеслав Венгржановский после ухода с проекта сменил имидж и работает продавцом-консультантом





Тем не менее, недавно стало известно, что яркий экс-проектант сменил имидж и работает теперь продавцом-консультантом в одном из престижных магазинов. Об этом удалось узнать от близких друзей звезды проекта. Также ходили слухи, что у Ярослава Шурупова, это настоящее имя бывшего участника "Дома-2", случился нервный срыв, из-за чего ему пришлось лечиться в психиатрической больнице. Подтверждения они так и не нашли.Сам Венцеслав Венгржановский признавался, что вырос в детском доме, а стиль менял для того, чтобы быть фриком и впечатлить публику своей харизматичностью. Хочет ли бывший проектант вновь найти свою любовь-пока неизвестно.