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Участник "Дом-2" Венцеслав Венгржановский после ухода с проекта сменил имидж и работает продавцом-консультантом

После ухода с проекта "Дом-2" Венцеслав Венгржановский пропал из соцсетей, чем сильно обеспокоил своих поклонников. В 2017 году молодой человек обещал вернуться на реалити-шоу, однако запланированного так и не произошло.
Участник "Дом-2" Венцеслав Венгржановский после ухода с проекта сменил имидж и работает продавцом-консультантом

Тем не менее, недавно стало известно, что яркий экс-проектант сменил имидж и работает теперь продавцом-консультантом в одном из престижных магазинов. Об этом удалось узнать от близких друзей звезды проекта. Также ходили слухи, что у Ярослава Шурупова, это настоящее имя бывшего участника "Дома-2", случился нервный срыв, из-за чего ему пришлось лечиться в психиатрической больнице. Подтверждения они так и не нашли.

Сам Венцеслав Венгржановский признавался, что вырос в детском доме, а стиль менял для того, чтобы быть фриком и впечатлить публику своей харизматичностью. Хочет ли бывший проектант вновь найти свою любовь-пока неизвестно.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:04

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