Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова

Режиссер незадолго до смерти потерял все свои сбережения. Мошенница предоставила на подпись актеру поддельные документы, после чего все средства с его счетов перекочевали в другой банк. Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры. Зудина надеется, что мошенников найдут и накажут, и для нее это станет моральной компенсацией. Даже если не удастся вернуть деньги, уверена вдова театрального мэтра, ни она, ни наследники Олега Павловича не станут ни у кого ничего просить, так как имеют чувство собственного достоинства.Об этом знаменитость рассказала на YouTube-шоу «Эмпатия Мануччи». Зудина призналась, она и дети очень тоскуют по главе семейства, скончавшемуся год назад. Вдова Табакова после его смерти стала редко улыбаться и продолжает думать о покойном муже.