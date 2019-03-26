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Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова

Марина Зудина, до сих пор страдающая по покойному супругу, заявила, что ходить «с протянутой рукой» она не собирается. Сейчас актриса прилагает усилия, чтобы вернуть миллионы Олега Табакова, пропавшие по вине мошенников.
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова

Режиссер незадолго до смерти потерял все свои сбережения. Мошенница предоставила на подпись актеру поддельные документы, после чего все средства с его счетов перекочевали в другой банк. Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры. Зудина надеется, что мошенников найдут и накажут, и для нее это станет моральной компенсацией. Даже если не удастся вернуть деньги, уверена вдова театрального мэтра, ни она, ни наследники Олега Павловича не станут ни у кого ничего просить, так как имеют чувство собственного достоинства.

Об этом знаменитость рассказала на YouTube-шоу «Эмпатия Мануччи». Зудина призналась, она и дети очень тоскуют по главе семейства, скончавшемуся год назад. Вдова Табакова после его смерти стала редко улыбаться и продолжает думать о покойном муже.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:38

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