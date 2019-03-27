Клиенты Сбербанка получат возможность самостоятельно менять PIN-код карты через смартфон
Финансовый конгломерат Сбербанк России в апреле этого года предоставит своим клиентам возможность самостоятельно менять пароль карты в мобильном приложении. Статью соответствующего содержания опубликовало государственное информационное агентство ТАСС.
Сотрудник Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что функция смены PIN-кода через смартфон уже запущена с марта, только пока имеет тестовый режим.
Согласно правилам Сбербанка, на сегодняшний день сменить пароль возможно только через банкомат, и то лишь в том случае, когда клиент помнит нынешний PIN-код своей карты. Если его забыть придется заказывать перевыпуск кредитной карты, что займет определенное время. У пользователей мобильного приложения есть доступ к ним, даже если те забыли код.
По информации банка, каждый месяц около 30 000 граждан получают новые карты, так как забыли PIN-код.
Сотрудник Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что функция смены PIN-кода через смартфон уже запущена с марта, только пока имеет тестовый режим.
Согласно правилам Сбербанка, на сегодняшний день сменить пароль возможно только через банкомат, и то лишь в том случае, когда клиент помнит нынешний PIN-код своей карты. Если его забыть придется заказывать перевыпуск кредитной карты, что займет определенное время. У пользователей мобильного приложения есть доступ к ним, даже если те забыли код.
По информации банка, каждый месяц около 30 000 граждан получают новые карты, так как забыли PIN-код.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 01:00