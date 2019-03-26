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Саша Черно впервые приготовила Иосифу Оганесяну борщ

Одна из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно решила порадовать своего любимого супруга вкусным борщом.

Саша Черно впервые приготовила Иосифу Оганесяну борщ

Нужно сказать, что многочисленных интернет-пользователей удивило, что девушка все-таки решилась приготовить то самое блюдо, которое так «мечтал» попробовать Иосиф Оганесян на протяжении почти 3-х лет.

Вчера в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как Саша на общей кухне варит Иосифу борщ. Сложно не обратить внимание на то, что участники телестройки «Дом-2», которые в тот момент находились возле Черно, принялись вовсю подшучивать над ней.

Одних из новеньких участников решил даже сделать Александре замечание, заявив, что она неправильно готовит борщ. Стоит отметить, что избранница Иосифа весьма агрессивно отреагировала на слова своего коллеги по съемочной площадке.

«Вы будете учить меня, как правильно борщ делать?!», - дерзко спросила Черно у ребят.


Саша Черно впервые приготовила Иосифу Оганесяну борщ

Впрочем, парни попытались немного успокоить взволнованную Сашу и подметили, что борщ выглядит «очень аппетитно». Правда, эти слова, как и следовало того ожидать, Черно не оценила по достоинству.

К слову, сейчас в социальных сетях продолжают появляться различные комичные коллажи, где поклонники телепроекта «Дом-2» высмеивают кулинарные способности Александры.

«И это борщ? Ужас какой-то!», «Мне кажется свиньям что-то повкуснее перепадает.. Кошмар, кошмарный!», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:50

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