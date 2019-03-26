Организаторы похорон Юлии Началовой прокомментировали поведение Филиппа Киркорова
Организаторы похорон певицы Юлии Началовой прокомментировали поведение короля отечественного шоу-бизнеса Филиппа Киркорова. Артист потребовал особого отношения к себе, и не хотел стоять с обычными гражданами во время прощальной церемонии.
Филипп Бедросович приехал на гражданскую панихиду в шляпе и пальто черного цвета и темных очках. Певец появился с букетом ярко-желтых цветов и даже дал корреспондентам небольшое интервью, где сообщил, как много он общался с Юлией Началовой, но долгое время ничего не знал о болезнях звезды. По словам организаторов, поп-король был недоволен, что ему пришлось находится рядом с обычными людьми во время прощального мероприятия.
После траурной церемонии исполнитель обратился к организаторам с претензией, что его не впустили в зал через служебный вход. В ответ ему вежливо заявили, что сегодня не его день. «Будет ваш – занесем через служебный», - отметили организаторы.
Филипп Бедросович приехал на гражданскую панихиду в шляпе и пальто черного цвета и темных очках. Певец появился с букетом ярко-желтых цветов и даже дал корреспондентам небольшое интервью, где сообщил, как много он общался с Юлией Началовой, но долгое время ничего не знал о болезнях звезды. По словам организаторов, поп-король был недоволен, что ему пришлось находится рядом с обычными людьми во время прощального мероприятия.
После траурной церемонии исполнитель обратился к организаторам с претензией, что его не впустили в зал через служебный вход. В ответ ему вежливо заявили, что сегодня не его день. «Будет ваш – занесем через служебный», - отметили организаторы.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:23