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Instagram: Кети Топурия после Бали отправилась отдыхать в Дубай

Кети Топурия после проведенного в феврале отпуска на Бали в этом месяце отправилась отдыхать в Дубай, откуда радует своих поклонников публикациями снимков в Instagram. Певица проводит время на пляже Джумейра-Бич роскошного курорта Four Seasons.
Instagram: Кети Топурия после Бали отправилась отдыхать в Дубай

На свежем фотокадре Кети Топурия запечатлена в чёрном раздельном купальнике и в солнцезащитных очках. Селфи артистка сделала на пляже, скрываясь от солнца под зонтом. Подписывать снимок знаменитость не стала.

В комментариях одни поклонники Кети Топурии похвалили её за хорошую фигуру, а другие стали просить своего кумира простить экс-избранника Гуфа и помириться с ним, так как они были очень красивой парой. Однако вокалистка оставила подобные отзывы фанатов без ответа.



 
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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:30

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