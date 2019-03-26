Instagram: Кети Топурия после Бали отправилась отдыхать в Дубай
Кети Топурия после проведенного в феврале отпуска на Бали в этом месяце отправилась отдыхать в Дубай, откуда радует своих поклонников публикациями снимков в Instagram. Певица проводит время на пляже Джумейра-Бич роскошного курорта Four Seasons.
На свежем фотокадре Кети Топурия запечатлена в чёрном раздельном купальнике и в солнцезащитных очках. Селфи артистка сделала на пляже, скрываясь от солнца под зонтом. Подписывать снимок знаменитость не стала.
В комментариях одни поклонники Кети Топурии похвалили её за хорошую фигуру, а другие стали просить своего кумира простить экс-избранника Гуфа и помириться с ним, так как они были очень красивой парой. Однако вокалистка оставила подобные отзывы фанатов без ответа.
На свежем фотокадре Кети Топурия запечатлена в чёрном раздельном купальнике и в солнцезащитных очках. Селфи артистка сделала на пляже, скрываясь от солнца под зонтом. Подписывать снимок знаменитость не стала.
В комментариях одни поклонники Кети Топурии похвалили её за хорошую фигуру, а другие стали просить своего кумира простить экс-избранника Гуфа и помириться с ним, так как они были очень красивой парой. Однако вокалистка оставила подобные отзывы фанатов без ответа.
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:30