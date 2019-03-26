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Ксения Бородина высмеяла умственные способности участницы «Дом-2»

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина высмеяла умственные способности участницы проекта в своём микроблоге в Instagram. Звезда показала подписчикам ролик, на котором проектантка так и не смогла после нескольких повторений понять смысл слова «несостоявшаяся».

Ксения Бородина высмеяла умственные способности участницы «Дом-2»


Ксения Бузова продемонстрировала в своём Instagram умственные способности одной из участниц телестройки «Дом-2» Ольги Лотнер. Ведущая показала момент с лобного места, когда она назвала участницу «несостоявшейся» девушкой Абрамова, но та не поняла смысла слова и стала возмущаться.

Ксения Бородина высмеяла умственные способности участницы «Дом-2»


Тогда Бородиной пришлось ещё раз повторить и объяснить сказанное, но более медленно. Несмотря на старания ведущей, Ольга Лотнер так и не поняла, почему её назвали «несостоявшейся», а вот подписчикам звезды видео понравилось.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:40

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