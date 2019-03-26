Ксения Бородина высмеяла умственные способности участницы «Дом-2»
Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина высмеяла умственные способности участницы проекта в своём микроблоге в Instagram. Звезда показала подписчикам ролик, на котором проектантка так и не смогла после нескольких повторений понять смысл слова «несостоявшаяся».
Ксения Бузова продемонстрировала в своём Instagram умственные способности одной из участниц телестройки «Дом-2» Ольги Лотнер. Ведущая показала момент с лобного места, когда она назвала участницу «несостоявшейся» девушкой Абрамова, но та не поняла смысла слова и стала возмущаться.
Тогда Бородиной пришлось ещё раз повторить и объяснить сказанное, но более медленно. Несмотря на старания ведущей, Ольга Лотнер так и не поняла, почему её назвали «несостоявшейся», а вот подписчикам звезды видео понравилось.
Ксения Бузова продемонстрировала в своём Instagram умственные способности одной из участниц телестройки «Дом-2» Ольги Лотнер. Ведущая показала момент с лобного места, когда она назвала участницу «несостоявшейся» девушкой Абрамова, но та не поняла смысла слова и стала возмущаться.
Тогда Бородиной пришлось ещё раз повторить и объяснить сказанное, но более медленно. Несмотря на старания ведущей, Ольга Лотнер так и не поняла, почему её назвали «несостоявшейся», а вот подписчикам звезды видео понравилось.