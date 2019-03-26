Ольга Бузова показала снимок в нижнем белье на крыше дома в Барселоне

Захар Прилепин в одном из эфиров сказал, что Ольга Бузова и Виктория Боня только ходят в нижнем белье и едят круассаны. Ольга Бузова в ответ опубликовала новый снимок, где она запечатлена в черной короткой ночной сорочке стоящей на крыше красивого дома.Поклонники тут же восхитились красотой Ольги Бузовой, а также пейзажем, который можно увидеть за ее спиной. В комментариях звезда отметила, что для нее наступило очень доброе утро, пожелав того же фолловерам.