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Ольга Бузова показала снимок в нижнем белье на крыше дома в Барселоне

Ольга Бузова продолжает публиковать фотографии из Барселоны, куда отправилась, чтобы отпраздновать день рождения своей матери. Прежде телеведущая обиделась на коллегу Захара Прилепина, раскритиковавшего поющую звезду и Викторию Боню.
Ольга Бузова показала снимок в нижнем белье на крыше дома в Барселоне

Захар Прилепин в одном из эфиров сказал, что Ольга Бузова и Виктория Боня только ходят в нижнем белье и едят круассаны. Ольга Бузова в ответ опубликовала новый снимок, где она запечатлена в черной короткой ночной сорочке стоящей на крыше красивого дома.

Поклонники тут же восхитились красотой Ольги Бузовой, а также пейзажем, который можно увидеть за ее спиной. В комментариях звезда отметила, что для нее наступило очень доброе утро, пожелав того же фолловерам.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:35

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