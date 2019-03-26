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«Обычный халявщик»: Сводного брата Меган Маркл выселяют из дома из-за долгов

В США 52-летнего сводного брата Меган Маркл Томаса и его невесту Дарлин выселяют из снимаемого ими дома из-за долгов по оплате. Арендатор Пол Уолтер назвал своего клиента «обычным халявщиком», не желающим выполнять свою часть договора, а также заявил об исковом заявлении, которое уже находится в суде.
«Обычный халявщик»: Сводного брата Меган Маркл выселяют из дома из-за долгов

«Если Томас Маркл не съедет из дома в ближайшее время, я обращусь в полицию», – сообщил Пол Уолтер. По его словам, сводный брат герцогини Сассекской задолжал за аренду $4 500. Такая сумма набежала за три месяца, на протяжении которых арендатора лишь кормили пустыми обещаниями.

Сам Томас Маркл поясняет сложившуюся ситуацию так: квитанция об оплате, которую он получил, была составлена «как-то непонятно», и в ней указывалась неверная сумма аренды. Также мужчина заявил, что он не собирается погашать пеню, начисленную ему Полом Уолтером за просрочку платежа.



 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:07

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