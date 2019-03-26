«Обычный халявщик»: Сводного брата Меган Маркл выселяют из дома из-за долгов

сообщил Пол Уолтер. По его словам, сводный брат герцогини Сассекской задолжал за аренду $4 500. Такая сумма набежала за три месяца, на протяжении которых арендатора лишь кормили пустыми обещаниями.Сам Томас Маркл поясняет сложившуюся ситуацию так: квитанция об оплате, которую он получил, была составлена «как-то непонятно», и в ней указывалась неверная сумма аренды. Также мужчина заявил, что он не собирается погашать пеню, начисленную ему Полом Уолтером за просрочку платежа.