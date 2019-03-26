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Наталья Подольская поздравила Владимира Преснякова-старшего с днем рождения

Популярная исполнительница Наталья Подольская поздравила композитора, аранжировщика и заслуженного деятеля искусств России Владимира Преснякова-старшего с днем рождения. 26 марта виновнику торжества исполняется 73 года.
Наталья Подольская поздравила Владимира Преснякова-старшего с днем рождения

Знаменитость разместила в личном блоге Instagram архивное семейное фото, где позирует она с супругом, Елена Преснякова, Никита Пресняков и сам Владимир Пресняков-старший. Наталья Подольская, как невестка, поспешила поздравить выдающегося деятеля, написав, что сегодня день рождения празднует «глава клана», «любимый Петрович». Певица от лица всех близких пожелала композитору крепкого здоровья и побольше счастливых моментов, как творческих, так и семейных. Исполнительница сообщила, что вечером вся семья соберется вместе, чтобы отметить этот праздник.

Почитатели Натальи Подольской присоединились к поздравлениям в адрес артиста, называя его «самым крутым мэном на свете». Поклонники певицы пожелали Владимиру Преснякову-старшему здоровья, долгих лет жизни, счастья, любви и успехов в творчестве.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00

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