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В Воронеже родившая 19 щенков собака попала в Российскую Книгу рекордов

В Воронеже собака по кличке Кимберли родила 19 щенков, вследствие чего попала в Российскую Книгу рекордов. Об этом известно от пресс-службы справочника.
В Воронеже родившая 19 щенков собака попала в Российскую Книгу рекордов

Порода рекордсменки - итальянская кане-корсо. Кира, так ее называет хозяин, 19 января дала потомство 19 щенят, среди которых один не выжил. Остальные пребывают в отличном состоянии здоровья.

Специалисты добавляют, что это самый большой по количеству выводок щенят, который попал в Книгу рекордов Российской Федерации. Кимберли стала самой многодетной собачьей мамой среди итальянских кане-корсо. Рекордсменкой всех пород с 2016 года все также является среднеазиатская овчарка Ерика, которая родила щенков в таком же количестве, но все они выжили.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 00:00

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