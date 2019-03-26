Певица Марина Хлебникова выступила с Натальей Штурм

Наталья Штурм в последнее время удивляет общественность своими эпатажными поступками. Звезда сначала распродавала свое нижнее белье, а немного позже экс-любовник обвинил ее в сексуальных домогательствах. В отличии от артистки, Марина Хлебникова ведет довольно скромный образ жизни. Но 53-летнюю певицу все же приглашают на закрытые выступления. Недавно исполнительница «Чашки кофею» спела в заведении с Натальей Штурм.В своем Instagram Марина Хлебникова опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своими звездными коллегами – Натальей Гулькиной, Натальей Штурм и Татьяной Морозовой. Подписчики отметили, что артистка выглядит шикарно. Многие отметили стройную фигуру звезды 90-х и роскошные густые волосы.