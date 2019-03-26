Участник "Дом-2" Лёша Безус оправдался за позор на детекторе лжи

Алексей Безус и Милена Безбородова продолжают утверждать, что являются главными претендентами на победу в конкурсе "Свадьба на миллион". Недавние результаты испытания на детекторе лжи, по словам участника реалити, являются ничем иным как обманом.Алексей Безус недавно посвятил пройденному тесту публикацию в Instagram, где обвинил полиграфолога в некомпетентности. По словам участника "Дома-2", своей избраннице он не изменял, а все результаты фальшивы, он в них не верит.Стоит отметить, что во время теста на детекторе лжи выяснилось, что Алексей Безус изменял Милене Безбородовой не один раз, а также пытался будучи уже в новых отношениях вернуть экс-возлюбленную по имени Елена.