Участник "Дом-2" Лёша Безус оправдался за позор на детекторе лжи
Недавно участники реалити-шоу "Дом-2" прошли проверку на полиграфе в рамках первого этапа конкурса "Свадьба на миллион". После огласки результатов Леша Безус попытался оправдаться за ложь и написал большой пост в Instagram с обвинениями в адрес полиграфолога.
Алексей Безус и Милена Безбородова продолжают утверждать, что являются главными претендентами на победу в конкурсе "Свадьба на миллион". Недавние результаты испытания на детекторе лжи, по словам участника реалити, являются ничем иным как обманом.
Алексей Безус недавно посвятил пройденному тесту публикацию в Instagram, где обвинил полиграфолога в некомпетентности. По словам участника "Дома-2", своей избраннице он не изменял, а все результаты фальшивы, он в них не верит.
Стоит отметить, что во время теста на детекторе лжи выяснилось, что Алексей Безус изменял Милене Безбородовой не один раз, а также пытался будучи уже в новых отношениях вернуть экс-возлюбленную по имени Елена.
Алексей Безус и Милена Безбородова продолжают утверждать, что являются главными претендентами на победу в конкурсе "Свадьба на миллион". Недавние результаты испытания на детекторе лжи, по словам участника реалити, являются ничем иным как обманом.
Алексей Безус недавно посвятил пройденному тесту публикацию в Instagram, где обвинил полиграфолога в некомпетентности. По словам участника "Дома-2", своей избраннице он не изменял, а все результаты фальшивы, он в них не верит.
Стоит отметить, что во время теста на детекторе лжи выяснилось, что Алексей Безус изменял Милене Безбородовой не один раз, а также пытался будучи уже в новых отношениях вернуть экс-возлюбленную по имени Елена.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:16