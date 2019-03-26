Учёные предложили для планирования семьи использовать контрацептивные украшения
Зарубежные учёные предложили женщинам использовать контрацептивные украшения для планирования семьи. Механизм их действия заключается в том, что они должны поставлять в организм гормоны, препятствующие оплодотворению.
И хотя эксперименты проводились только на лабораторных животных, специалисты уверены, что контрацептивные украшения вполне подойдут и для человека. Предполагается, что новая методика поможет женщинам избегать ситуаций, когда они нарушали схемы приёма противозачаточных препаратов, так как забывали о них.
В основе технологии, использующейся в контрацептивных украшениях, лежит принцип действия трансдермальных пластырей, которые ныне широко применяются для ввода в организм лекарственных средств, предотвращающих укачивание, способствующих снижению желания курить, и контролирующих неприятные проявления менопаузы.
И хотя эксперименты проводились только на лабораторных животных, специалисты уверены, что контрацептивные украшения вполне подойдут и для человека. Предполагается, что новая методика поможет женщинам избегать ситуаций, когда они нарушали схемы приёма противозачаточных препаратов, так как забывали о них.
В основе технологии, использующейся в контрацептивных украшениях, лежит принцип действия трансдермальных пластырей, которые ныне широко применяются для ввода в организм лекарственных средств, предотвращающих укачивание, способствующих снижению желания курить, и контролирующих неприятные проявления менопаузы.
«Контрацепция, сочетающаяся с ювелирными изделиями, привлечёт многих женщин, так как лишит их необходимости всегда держать в памяти график приёма противозачаточных таблеток», – констатировали исследователи.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:46