Учёные предложили для планирования семьи использовать контрацептивные украшения

«Контрацепция, сочетающаяся с ювелирными изделиями, привлечёт многих женщин, так как лишит их необходимости всегда держать в памяти график приёма противозачаточных таблеток», – констатировали исследователи.





И хотя эксперименты проводились только на лабораторных животных, специалисты уверены, что контрацептивные украшения вполне подойдут и для человека. Предполагается, что новая методика поможет женщинам избегать ситуаций, когда они нарушали схемы приёма противозачаточных препаратов, так как забывали о них.В основе технологии, использующейся в контрацептивных украшениях, лежит принцип действия трансдермальных пластырей, которые ныне широко применяются для ввода в организм лекарственных средств, предотвращающих укачивание, способствующих снижению желания курить, и контролирующих неприятные проявления менопаузы.