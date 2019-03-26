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Актриса Ирина Гринева показала фото подросшей дочери Василисы

Своих поклонников Ирина Гринева редко балует снимками своей единственной наследницы, но недавно актриса показала фото подросшей дочери Василисы. Подписчики в Instagram отметили, что 5-летняя девочка очень похожа на своего отца – известного фигуриста Максима Шабалина.

Актриса Ирина Гринева показала фото подросшей дочери Василисы


Ирина Гринева вышла за своего супруга замуж девять лет назад. Знаменитости счастливы в браке и души не чают в своей дочери. Василиса решила пойти по стопам отца и делает первые успехи в фигурном катании. Звездная мать не подписала снимок дочери, а только указала в хэштегах, что ребенок готовится к приближающемуся экзамену.

Фолловеры Ирины Гриневой отметили, что Василиса «копия» чемпиона мира по фигурному катанию, но также в девочке «просматривается порода матери». Актриса впервые стала мамой в 40 лет, а ее супруг Максим Шабалин младше жены на три года.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:07

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