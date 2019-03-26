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Российская микросхема для умных приборов учета прошла первые испытания

Работники СРТ провели испытания прототипа микросхемы для умных приборов учета, которая повышает безопасность персональных данных людей и выведет российский рынок аппаратов промышленной Всемирной паутины на уровень выше. Работать над чипом будут еще в течении этого года.
Российская микросхема для умных приборов учета прошла первые испытания

Современные Радио Технологии развивают отрасль телематики без проводов. Микросхему используют для IoT устройств разных производителей, в том числе и для сборки умных счетчиков электрической энергии. IoT-приборы с чипом будут функционировать в сетях СРТ, так как его можно будет встроить еще в процессе разработки. Благодаря интегральной схеме любой другой разработчик сможет сделать свое устройство на основе радиопротокола XNB, которое будет функционировать на технологии LPWAN.

На данный момент уже проведены испытания аналоговой части микросхемы. Измерения проводились на высокоточном оборудовании, что позволяет говорить о корректности полученных при тестировании данных.

Эксперты предполагают, что XNB-микросхема будет очень востребована для решения широкого круга задач в области беспроводной телематики. Особое значение разработка имеет для электрической энергетики и транспортных средств, а также для технологии «Умного города», где от корректности функций устройств зависит работа всей системы. С другой стороны, от введения интегральной схемы на базе технологии XNB выиграют жители России, так как получат возможность контролировать свое потребление в той же сфере жилищно-коммунального хозяйства, оптимизируя ресурсы и экономя финансы.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:00

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