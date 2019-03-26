Фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина проводят романтический отпуск в Японии

Олимпийская чемпионка с мужем наняли гида, чтобы он показал им интересные места в Токио. Алексей Ягудин публикует в микроблоге снимки с путешествия. Супруги уже успели посетить район Одайбо и искусственный остров, расположенный в Токийском заливе. С центром города его соединяет необычный Радужный мост. Фигурист отметил, что жизнь в Токио не останавливается даже ночью. Судя по снимкам, супруги окунулись в романтику ночного города и с удовольствием проводят вместе долгожданный отпуск.Татьяна Тотьмянина уже передвигается без костылей. Ранее сообщалось о том, что во время ледового шоу «Щелкунчик и Мышиный король» чемпионка в парном катании получила серьезную травму. В результате ей пришлось перенести четыре хирургических вмешательства. Позже оказалось, что врачи допустили непоправимую ошибку, поэтому супруге Алексея Ягудина вновь пришлось идти на операцию. Сначала фигуристка передвигалась на инвалидной коляске, но смогла быстро восстановиться после больницы.