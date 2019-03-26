Ольга Солнце удивила фанатов в Instagram «голым» снимком из ванной
Бывшая звезда скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Солнце приятно удивила фанатов в Instagram совершенно «голым» снимком из ванной. В новой публикации девушка хотела порассуждать о любимых сериалах, но подписчики в комментариях с большим удовольствием отзывались именно о её внешности.
Ольга Солнце на днях удивила публику в Instagram совершенно неожиданным и непривычным для себя постом. Бывшая звезда «Дома-2» показала «голый» снимок из ванной, на котором запечатлена с задумчивым видом. В комментариях к кадру фолловеры написали много лестных отзывов о фигуре и внешнем виде девушки, отметив, что ей удалось раздеться перед камерой так, чтобы это не выглядело пошло.
Сама же ольга Солнце обычно не приветствует такие откровенные фотографии в Сети, но ради обсуждения любимых сериалов решилась на один постановочный кадр, с которым не прогадала, ведь подписчики остались в восторге.
Ольга Солнце на днях удивила публику в Instagram совершенно неожиданным и непривычным для себя постом. Бывшая звезда «Дома-2» показала «голый» снимок из ванной, на котором запечатлена с задумчивым видом. В комментариях к кадру фолловеры написали много лестных отзывов о фигуре и внешнем виде девушки, отметив, что ей удалось раздеться перед камерой так, чтобы это не выглядело пошло.
Сама же ольга Солнце обычно не приветствует такие откровенные фотографии в Сети, но ради обсуждения любимых сериалов решилась на один постановочный кадр, с которым не прогадала, ведь подписчики остались в восторге.