Филипп Киркоров перепутал слова, вспоминая любимую песню из репертуара Веры Брежневой
Популярная певица Вера Брежнева на днях предложила фанатам в Instagram назвать любимую песню из ее репертуара. В конкурсе звезды приняли участие не только поклонники, но и Филипп Киркоров, который перепутал слова, вспоминая одну из песен.
Король отечественного шоу-бизнеса немного оконфузился, так как не совсем правильно написал слова из припева старого хита звездной коллеги. Певец отметил, что его фаворитом является песня: «Ты знаешь! Ты видишь пароль! Ты знаешь ориентир».
Знаменитость решила не обращать внимание на то, что артист допустил ошибку, а наоборот, положительно отреагировала на фразу коллеги, отметив, что знает его музыкальные вкусы.
Другие подписчики Брежневой приводили строки из разных песен, но немало фолловеров разделили предпочтения Киркорова. Песня «Я знаю пароль…» стала одной из самых популярных композиций почитателей творчества популярной певицы.
Король отечественного шоу-бизнеса немного оконфузился, так как не совсем правильно написал слова из припева старого хита звездной коллеги. Певец отметил, что его фаворитом является песня: «Ты знаешь! Ты видишь пароль! Ты знаешь ориентир».
Знаменитость решила не обращать внимание на то, что артист допустил ошибку, а наоборот, положительно отреагировала на фразу коллеги, отметив, что знает его музыкальные вкусы.
Другие подписчики Брежневой приводили строки из разных песен, но немало фолловеров разделили предпочтения Киркорова. Песня «Я знаю пароль…» стала одной из самых популярных композиций почитателей творчества популярной певицы.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:46