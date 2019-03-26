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Маргарита Ларченко считает, что Алёна Рапунцель тайно крестила сына

Участница телестройки «Дом-2» Маргарита Ларченко считает, что Алёна Рапунцель тайно крестила сына. С её слов, Илье Яббарову она ничего об этом не сказала из-за участившихся между бывшими возлюбленными ссор и недопонимания.

Маргарита Ларченко считает, что Алёна Рапунцель тайно крестила сына


Маргарита Ларченко, обратив внимание на то, что Алёна Рапунцель уже показала лицо своего сына в Сети, решила, что девушка тайно крестила ребёнка, но отцу об этом говорить не собирается из-за накопившихся обид. Такими словами девушка ответила на жалобы участника, что его не крещённый наследник уже засветился в Сети, несмотря на то, что они с Савкиной этого не хотели.

Маргарита Ларченко считает, что Алёна Рапунцель тайно крестила сына


Зрители поддержали высказывания Ларченко, считая, что Алёна Рапунцель вполне могла не сообщить отцу своего ребёнка о намерении крестить малыша, так как тот разозлил её заявлениями об алиментах, которые он якобы может не выплачивать в течение двух лет, так как за прошлый месяц уже потратил на ребёнка 250 тысяч рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:22

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