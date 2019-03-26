Маргарита Ларченко считает, что Алёна Рапунцель тайно крестила сына





Маргарита Ларченко, обратив внимание на то, что Алёна Рапунцель уже показала лицо своего сына в Сети, решила, что девушка тайно крестила ребёнка, но отцу об этом говорить не собирается из-за накопившихся обид. Такими словами девушка ответила на жалобы участника, что его не крещённый наследник уже засветился в Сети, несмотря на то, что они с Савкиной этого не хотели.Зрители поддержали высказывания Ларченко, считая, что Алёна Рапунцель вполне могла не сообщить отцу своего ребёнка о намерении крестить малыша, так как тот разозлил её заявлениями об алиментах, которые он якобы может не выплачивать в течение двух лет, так как за прошлый месяц уже потратил на ребёнка 250 тысяч рублей.