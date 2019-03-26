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В Мехико найдено древнее захоронение жертв бога ацтеков

В центральном районе Мехико найдено древнее захоронение жертв бога ацтеков Уицилопочтли. Сокровищница может указывать на расположение императорской усыпальницы.
В Мехико найдено древнее захоронение жертв бога ацтеков

Как пишет Reuters, археологи нашли в Мехико 500-летнее захоронение в честь божества солнца и войны Уицилопочтли. Раскопки проводили около храма ацтеков Темпло Майор, где проводились жертвоприношения. Мальчика 9 лет индейцы нарядили подобно самому богу в деревянный диск, нефритовое ожерелье и крылья из ястребиных когтей.

Уицилопочтли преподнесли ягуара в торжественном убранстве, благовония, кремневые ножи и инструмент для метания копья. Клад также состоял из различных морских звёзд, раковин и кораллов.

На месте центра Мехико в древности находился Теночтитлан - самый крупный город ацтеков. Как гласят источники, недалеко от Темпло Майор можно найти гробницу императорской династии.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:30

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