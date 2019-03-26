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Юлия Савичева посоветовала девушкам не «гоняться за принцами»

Юлия Савичева поделилась с подписчиками личного Instagram-микроблога размышлениями о счастье и взаимоотношениях мужчин и женщин. Знаменитость посоветовала поклонницам не искать «принца» и показала редкий снимок своего «неидеального» мужа.
Юлия Савичева посоветовала девушкам не «гоняться за принцами»

Многие девушки, отметила певица, начитавшись романов и насмотревшись сериалов, живут в мире иллюзий. Они хотят найти идеального мужчину, мечтая о «принце на белом коне», или стараются переделать избранника под определенные стандарты. Савичева всегда реально смотрела на жизнь и советует поклонницам следовать ее примеру. Счастье может находиться близко, но в погоне за идеалом его можно упустить. Попытки влюбленных переделать друг друга часто приводят к расставанию. Знаменитость считает, что в паре оба должны работать над собой и стараться в отношениях доставлять друг другу радость.

Свой пост с философскими размышлениями о жизни певица сопроводила совместным с мужем фото. Савичева и ее «неидеальный» мужчина запечатлены у камней на пляже. Как подметили фолловеры, супруги светятся от счастья.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:24

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