Юлия Савичева посоветовала девушкам не «гоняться за принцами»

Многие девушки, отметила певица, начитавшись романов и насмотревшись сериалов, живут в мире иллюзий. Они хотят найти идеального мужчину, мечтая о «принце на белом коне», или стараются переделать избранника под определенные стандарты. Савичева всегда реально смотрела на жизнь и советует поклонницам следовать ее примеру. Счастье может находиться близко, но в погоне за идеалом его можно упустить. Попытки влюбленных переделать друг друга часто приводят к расставанию. Знаменитость считает, что в паре оба должны работать над собой и стараться в отношениях доставлять друг другу радость.Свой пост с философскими размышлениями о жизни певица сопроводила совместным с мужем фото. Савичева и ее «неидеальный» мужчина запечатлены у камней на пляже. Как подметили фолловеры, супруги светятся от счастья.