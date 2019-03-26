Ученые: Риск инфаркта возрастает у многодетных родителей





Речь идет о родителях, у которых пять и более наследников. Ученые изучили информацию о состоянии здоровья 25 тысяч человек в возрасте от 50 лет. Выяснилось, что треть пациентов, которые являлись многодетными родителями, столкнулись с такими диагнозами как ишемическая болезнь сердца, стенокардия и сердечная недостаточность. У тех, кто воспитывал одного или двух детей, риск развития подобных заболеваний составлял 22%, а у бездетных семей – 21%.По словам Сары Хипп, ранее исследователи изучали, как репродуктивные характеристики женщин связаны с риском возникновения у них инфаркта. Но до ученых из Гавайского университета никто не задавался вопросом, как наличие пяти и более детей может сказываться на здоровье мужчин.