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Ученые: Сибирская лягушка может не дышать до 6 месяцев

Российские ученые из Института Биологических проблем Севера после проведения исследований заявили, что сибирская лягушка способна не дышать до 6 месяцев. Они считают, что дальнейшее изучение этого вида поможет в лечении человеческих заболеваний, которые связаны с недостатком воздуха.
Ученые: Сибирская лягушка может не дышать до 6 месяцев

Исследователи проводили эксперименты, чтоб выяснить, как сибирские лягушки выживают на Крайнем Севере, где температура воздуха опускается ниже -50 градусов за Цельсием. После этого стало ясно, что земноводное может не дышать продолжительное время. В ходе опытов животное помещали в колбу с водой, откуда ранее откачали воздух, оно не дышало, но при этом продолжало также питаться и двигаться.

Доктор биологических наук Даниил Берман рассказал, что до этого не было модели для лечения недугов, связанных с гипоксией человека. По его словам, эта лягушка может помочь в этом, став удобной моделью.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:04

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