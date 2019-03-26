Ученые: Сибирская лягушка может не дышать до 6 месяцев





Исследователи проводили эксперименты, чтоб выяснить, как сибирские лягушки выживают на Крайнем Севере, где температура воздуха опускается ниже -50 градусов за Цельсием. После этого стало ясно, что земноводное может не дышать продолжительное время. В ходе опытов животное помещали в колбу с водой, откуда ранее откачали воздух, оно не дышало, но при этом продолжало также питаться и двигаться.Доктор биологических наук Даниил Берман рассказал, что до этого не было модели для лечения недугов, связанных с гипоксией человека. По его словам, эта лягушка может помочь в этом, став удобной моделью.