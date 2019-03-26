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В Сети опубликовали снимок юной Меган Маркл со школьного выпускного вечера

В Сети недавно опубликовали снимок юной герцогини Сассекской Меган Маркл. Фото было сделано во время школьного выпускного вечера.
В Сети опубликовали снимок юной Меган Маркл со школьного выпускного вечера

На представленном кадре в Twitter Меган Маркл запечатлена вместе с незнакомым юношей в голубом атласном платье с тиарой на голове и букетом в руках. По данным источников, в тот момент нынешняя супруга принца Гарри была королевой выпускного бала. Пользователи социальной сети очень обрадовались такому редкому снимку бывшей звезды Голливуда и оставили массу положительных отзывов о внешности Меган Маркл.
В Сети опубликовали снимок юной Меган Маркл со школьного выпускного вечера

Супруга принца Гарри в скором времени должна родить наследника. Внук королевы Великобритании очень переживает за здоровье герцогини Сассекской. Известно, что Меган Маркл не задержится в декретном отпуске. Фанаты восхищаются королевскими особами, которые демонстрируют семейную идиллию.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:55

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