В Сети опубликовали снимок юной Меган Маркл со школьного выпускного вечера
В Сети недавно опубликовали снимок юной герцогини Сассекской Меган Маркл. Фото было сделано во время школьного выпускного вечера.
На представленном кадре в Twitter Меган Маркл запечатлена вместе с незнакомым юношей в голубом атласном платье с тиарой на голове и букетом в руках. По данным источников, в тот момент нынешняя супруга принца Гарри была королевой выпускного бала. Пользователи социальной сети очень обрадовались такому редкому снимку бывшей звезды Голливуда и оставили массу положительных отзывов о внешности Меган Маркл.
Супруга принца Гарри в скором времени должна родить наследника. Внук королевы Великобритании очень переживает за здоровье герцогини Сассекской. Известно, что Меган Маркл не задержится в декретном отпуске. Фанаты восхищаются королевскими особами, которые демонстрируют семейную идиллию.
На представленном кадре в Twitter Меган Маркл запечатлена вместе с незнакомым юношей в голубом атласном платье с тиарой на голове и букетом в руках. По данным источников, в тот момент нынешняя супруга принца Гарри была королевой выпускного бала. Пользователи социальной сети очень обрадовались такому редкому снимку бывшей звезды Голливуда и оставили массу положительных отзывов о внешности Меган Маркл.
Супруга принца Гарри в скором времени должна родить наследника. Внук королевы Великобритании очень переживает за здоровье герцогини Сассекской. Известно, что Меган Маркл не задержится в декретном отпуске. Фанаты восхищаются королевскими особами, которые демонстрируют семейную идиллию.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:55