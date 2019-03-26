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Телеведущая Елена Филонова показала пышную грудь в откровенном боди

Украинская телезвезда Елена Филонова восхитила поклонников откровенным видео, появившемся в ее Instagram-аккаунте. Ведущая шоу «Страсти по ревизору» появилась перед фанатами в соблазнительном боди ярко-алого цвета, продемонстрировав пышную грудь.
Телеведущая Елена Филонова показала пышную грудь в откровенном боди

Знаменитость решила показать свои «утренние сборы» и подготовку к съемкам. Филонова отметила, что вскоре они с командой уедут, но для начала ей следует одеться, но делать это она не спешила. Сначала звезде сделали прическу, она потанцевала перед камерой в сексуальном боди, назвав себя «молодой Памелой Андерсон», потом позавтракала овсянкой с медом и зеленым чаем, а затем продемонстрировала последние «штрихи».
Телеведущая Елена Филонова показала пышную грудь в откровенном боди

Поклонникам, судя по восторженным комментариям, очень понравилось видео. Филонову одарили массой комплиментов, посвященных ее красоте и соблазнительной фигуре. Особое внимание фолловеры уделили пышной груди телезвезды.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:00

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