Телеведущая Елена Филонова показала пышную грудь в откровенном боди





Знаменитость решила показать свои «утренние сборы» и подготовку к съемкам. Филонова отметила, что вскоре они с командой уедут, но для начала ей следует одеться, но делать это она не спешила. Сначала звезде сделали прическу, она потанцевала перед камерой в сексуальном боди, назвав себя «молодой Памелой Андерсон», потом позавтракала овсянкой с медом и зеленым чаем, а затем продемонстрировала последние «штрихи».Поклонникам, судя по восторженным комментариям, очень понравилось видео. Филонову одарили массой комплиментов, посвященных ее красоте и соблазнительной фигуре. Особое внимание фолловеры уделили пышной груди телезвезды.