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Антон Силуанов назвал условия 20-процентного роста пенсий в России

Антон Силуанов перечислил условия роста пенсий в России до 20 процентов. Концепция будет предложена в новом законопроекте об ИПК.
Антон Силуанов назвал условия 20-процентного роста пенсий в России

На коллегии Минфина Силуанов рассказал, как россиянам можно будет прибавить к пенсии до 20 процентов. Министр предлагает правительству рассмотреть систему индивидуального капитала на смену накопительной части. Пропорционально уровню зарплаты пенсионеры смогут значительно увеличить свои ежемесячные страховые выплаты.

Таким образом, россияне будут получать не только деньги от государства, но и процент от среднемесячной заработной платы. ИПК принесёт стране также новый источник финансов в виде 1,5 процентов ВВП. Авторами данной концепции являются Банк России и Минфин.

Проект закона предусматривает хранение средств ИПК в частных фондах НПФ. 6% составит ставка отчислений от заработной платы с индексацией. Напомним, что накопительная часть пенсии на сегодняшний день с 2014-го является замороженной.



 
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Экономика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:39

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