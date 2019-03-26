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Елизавета Боярская показала, какие книги читает сыну

Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская на своей странице в Instagram опубликовала снимок с книгами, которые она читает своему сыну. Также звезда написала, что у нее в голове творится «кавардак».
Елизавета Боярская показала, какие книги читает сыну

В конце декабря прошлого года 31-летняя дочь Михаила Боярского родила второго сына.Она уже около 10 лет пребывает в браке с 36-летним актером Максимом Матвеевым, которому родила детей Андрея и Григория. В декрете после второго она не задержалась, а практически сразу вернулась на работу в театр. Елизавета Боярская находит время не только на карьеру, но и чтение книг, жанры которых выбирает «по настроению».

В последней публикации, где знаменитость продемонстрировала книги, которые читает сыну, она пожаловалась на «кавардак в своей голове». При этом отметила, что ей это нравиться, ведь, по ее словам, скучать не приходится.

Публикация собрала множество комментариев, в которых фанаты заслуженной артистки Российской Федерации выражают свое удивление от количества литературы, которую она читает. Также подписчики поддержали актрису в выборе отечественных писателей.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:46

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