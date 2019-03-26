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«Еще в форме»: Никита Пресняков вспомнил о своем увлечении паркуром

Никита Пресняков, оказавшись в Центральном парке Нью-Йорка, решил вспомнить свои навыки паркура. Артист опубликовал в Instagram-аккаунте видео с несколькими трюками, продемонстрировав поклонникам, что «еще в форме».
«Еще в форме»: Никита Пресняков вспомнил о своем увлечении паркуром

Пресняков-младший показал стойку на руках, прыжок через забор. За кадром слышен возглас восхищения супруги певца Алены Красновой, удивленной мастерством мужа. Внук Аллы Пугачевой раньше увлекался паркуром, но из-за серьезной травмы занятия прекратил. В Центральном парке артист решил вспомнить свои умения. В Нью-Йорк супруги прибыли недавно. Пресняков жил здесь в одно время, а Краснова просто влюбилась в этот город.

Поклонники знаменитости отметили, что он в отличной форме. Музыканта поблагодарили за позитив и пожелали творческих успехов.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:30

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