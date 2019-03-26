Иосиф Пригожин назвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова умным человеком
Знаменитый продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин недавно положительно высказался о скандальном лидере группы «Ленинград». Представитель отечественного шоу-бизнеса назвал Сергея Шнурова очень умным человеком.
Большинство россиян не могут понять, как Сергей Шнуров оказался в Совете по культуре Государственной думы. Об этом рассуждают многие знаменитости, в том числе и знаменитый продюсер Пригожин. Супруг исполнительницы Валерии считает лидера «Ленинграда» умнее тех, кто делает вид, что занимаются искусством и культурой в Госдуме.
Иосиф Пригожин не видит смысла предъявлять какие-либо претензии Сергею Шнурову. Критики, по мнению продюсера, заслуживают те, кто пригласил музыканта в Совет по культуре. Иосиф Пригожин признался, что готов стоя аплодировать эпатажному артисту за мастерство, считая лидера группы «Ленинград» гениальным пиарщиком и продавцом.
Большинство россиян не могут понять, как Сергей Шнуров оказался в Совете по культуре Государственной думы. Об этом рассуждают многие знаменитости, в том числе и знаменитый продюсер Пригожин. Супруг исполнительницы Валерии считает лидера «Ленинграда» умнее тех, кто делает вид, что занимаются искусством и культурой в Госдуме.
Иосиф Пригожин не видит смысла предъявлять какие-либо претензии Сергею Шнурову. Критики, по мнению продюсера, заслуживают те, кто пригласил музыканта в Совет по культуре. Иосиф Пригожин признался, что готов стоя аплодировать эпатажному артисту за мастерство, считая лидера группы «Ленинград» гениальным пиарщиком и продавцом.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:24