Иосиф Пригожин назвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова умным человеком





Большинство россиян не могут понять, как Сергей Шнуров оказался в Совете по культуре Государственной думы. Об этом рассуждают многие знаменитости, в том числе и знаменитый продюсер Пригожин. Супруг исполнительницы Валерии считает лидера «Ленинграда» умнее тех, кто делает вид, что занимаются искусством и культурой в Госдуме.Иосиф Пригожин не видит смысла предъявлять какие-либо претензии Сергею Шнурову. Критики, по мнению продюсера, заслуживают те, кто пригласил музыканта в Совет по культуре. Иосиф Пригожин признался, что готов стоя аплодировать эпатажному артисту за мастерство, считая лидера группы «Ленинград» гениальным пиарщиком и продавцом.