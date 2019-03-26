McDonald’s теперь имеет искусственный интеллект





Компании утвердили договор сегодня, 26 марта. Согласно ему, McDonald’s внедрит нейросеть в Drive Thru, которая, в свою очередь, автоматически будет принимать заказы у клиентов на машинах. ИИ предложит актуальные блюда ресторана, а также отобразит дополнительные элементы для заказа.Обновление Dynamic Yield позволит McDonald’s развить собственный подход к посетителям. Корпорация уже тестировала искусственный интеллект в нескольких своих заведениях в Штатах в прошлом году. После официального утверждения сделки предприятие применит технологию в американских ресторанах быстрого питания, а уже с 2020 года начнёт вводить её на крупнейших мировых рынках.Также систему возможно будут использовать в киосках самостоятельного заказа и приложении McDonald's.