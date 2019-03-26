McDonald’s теперь имеет искусственный интеллект
Американская корпорация McDonald’s купила стартап из Израиля Dynamic Yield, который разрабатывает новые способы обучения машин. Искусственный интеллект улучшит качество обслуживания клиентов ресторана.
Компании утвердили договор сегодня, 26 марта. Согласно ему, McDonald’s внедрит нейросеть в Drive Thru, которая, в свою очередь, автоматически будет принимать заказы у клиентов на машинах. ИИ предложит актуальные блюда ресторана, а также отобразит дополнительные элементы для заказа.
Обновление Dynamic Yield позволит McDonald’s развить собственный подход к посетителям. Корпорация уже тестировала искусственный интеллект в нескольких своих заведениях в Штатах в прошлом году. После официального утверждения сделки предприятие применит технологию в американских ресторанах быстрого питания, а уже с 2020 года начнёт вводить её на крупнейших мировых рынках.Также систему возможно будут использовать в киосках самостоятельного заказа и приложении McDonald's.
Компании утвердили договор сегодня, 26 марта. Согласно ему, McDonald’s внедрит нейросеть в Drive Thru, которая, в свою очередь, автоматически будет принимать заказы у клиентов на машинах. ИИ предложит актуальные блюда ресторана, а также отобразит дополнительные элементы для заказа.
Обновление Dynamic Yield позволит McDonald’s развить собственный подход к посетителям. Корпорация уже тестировала искусственный интеллект в нескольких своих заведениях в Штатах в прошлом году. После официального утверждения сделки предприятие применит технологию в американских ресторанах быстрого питания, а уже с 2020 года начнёт вводить её на крупнейших мировых рынках.Также систему возможно будут использовать в киосках самостоятельного заказа и приложении McDonald's.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:16