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СМИ: "Евровидение-2019" в Израиле может сорваться из-за ракетных обстрелов со стороны Палестины

СМИ сообщают, что "Евровидение-2019" в Израиле может сорваться из-за ракетных обстрелов со стороны Палестины. Конкурс отменят в случае войны или крупной военной операции.
СМИ: "Евровидение-2019" в Израиле может сорваться из-за ракетных обстрелов со стороны Палестины

Делегации стран, участвующих в "Евровидении" обеспокоились его отменой в мае этого года в связи с напряжённой обстановкой между Израилем и Палестиной, сообщает Super. Разговоры о срыве конкурса начались после взрыва ракеты в районе Шарон Тель-Авива. Всего в 17 км от основной концертной площадки снаряд ранил 7 человек.

Союз ЕВС отмечает, что с правительством стран поддерживается диалог касательно подготовки конкурса и его дальнейшей судьбы. На сегодняшний день залы продолжают обустраивать, однако "Евровидение" отменят в случае крупной операции либо войны на территории Израиля.

Вещательный союз обещает позаботиться о полной безопасности артистов и гостей конкурса, который должен пройти 14-18 мая. Напомним, что 25 марта палестинцы выпустили больше 30 ракет по израильским позициям.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:09

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