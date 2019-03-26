В аэропорту "Внуково" уволили издевавшегося над служебной собакой кинолога





Правоохранители установили личность подозреваемого, прибыв на место инцидента сразу после заявления о незнакомце в камуфляжном костюме, издевающемся у отеля «Внуково Хилтон» над собакой. Мужчина, по словам свидетелей, душил животное поводком, бил ногами, и приставал к посетителям гостиницы.Молодой человек, как выяснили полицейские, действительно является кинологом, работающим в службе безопасности аэропорта. Вверенная сотруднику «Внуково» собака - русский спаниель, принадлежит кинологическому отделу воздушной гавани. В момент инцидента мужчина пребывал в нетрезвом виде. По последним данным, руководство аэропорта приняло решение уволить кинолога, позволившего себе жестокое обращение с подопечным.