В аэропорту "Внуково" уволили издевавшегося над служебной собакой кинолога
В полицию Москвы 25 марта поступила жалоба на кинолога, жестоко обращавшегося с вверенной ему служебной собакой. В пресс-службе аэропорта "Внуково" сообщили, что сотрудник уволен.
Правоохранители установили личность подозреваемого, прибыв на место инцидента сразу после заявления о незнакомце в камуфляжном костюме, издевающемся у отеля «Внуково Хилтон» над собакой. Мужчина, по словам свидетелей, душил животное поводком, бил ногами, и приставал к посетителям гостиницы.
Молодой человек, как выяснили полицейские, действительно является кинологом, работающим в службе безопасности аэропорта. Вверенная сотруднику «Внуково» собака - русский спаниель, принадлежит кинологическому отделу воздушной гавани. В момент инцидента мужчина пребывал в нетрезвом виде. По последним данным, руководство аэропорта приняло решение уволить кинолога, позволившего себе жестокое обращение с подопечным.
Правоохранители установили личность подозреваемого, прибыв на место инцидента сразу после заявления о незнакомце в камуфляжном костюме, издевающемся у отеля «Внуково Хилтон» над собакой. Мужчина, по словам свидетелей, душил животное поводком, бил ногами, и приставал к посетителям гостиницы.
Молодой человек, как выяснили полицейские, действительно является кинологом, работающим в службе безопасности аэропорта. Вверенная сотруднику «Внуково» собака - русский спаниель, принадлежит кинологическому отделу воздушной гавани. В момент инцидента мужчина пребывал в нетрезвом виде. По последним данным, руководство аэропорта приняло решение уволить кинолога, позволившего себе жестокое обращение с подопечным.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:42