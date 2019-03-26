Apple выпустила свою первую кредитную карту





Для выхода на рынок финансовых услуг,корпорация обрела новых партнеров - инвестиционный банк Goldman Sachs и платежную систему Mastercard. Пользователю будет доступна виртуальная карта Apple, которая разделяет траты по категориям и предоставляет возможность посмотреть статистику по расходам в настоящее время. Также сервис начисляет кэшбэк в размере 3% от расходов за день.Примерно 65% выручки корпорация получает от продажи устройств iPhone. Ранее разработчики Apple уже заявляли о том, что нужно уменьшать зависимость от этой продукции. Производитель сообщил, что планирует увеличить прибыль от разных сервисов.