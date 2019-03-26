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Аглая Тарасова показала архивный снимок с матерью

На странице своего Instagram Аглая Тарасова показала забавную архивную фотографию с матерью Ксенией Раппопорт. Звезда телесериала "Интерны" опубликовала снимок родительницы в честь дня ее рождения.

Аглая Тарасова показала архивный снимок с матерью

Аглая Тарасова активно пользуется социальными сетями. Она рассказывает подписчикам все, что происходит в ее жизни. Недавно звезда "Интернов" поделилась с преданными поклонниками архивным фото со своей матерью. На фотографии запечатлена Ксения Раппопорт, которая держит в объятиях свою наследницу, их лица разрисованы разноцветными красками. В комментарии к посту актриса написала, что это фото очень точно описывает ее отношения с родительницей.

Аглая Тарасова показала архивный снимок с матерью

Также Аглая Тарасова добавила, что гордится своей матерью. Она написала, что Ксения Раппопорт является для нее самым близким другом. В конце своего поста актриса поздравила родительницу с днем рождения. Подписчики присоединились к поздравлениям артистки. Всего за несколько часов пост набрал более 16 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:55

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