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Звезда «Стритрейсеров» Станислав Бондаренко похвастался новорожденной дочерью

Станислав Бондаренко и его супруга Аурика Алехина принимают поздравления в связи с рождением второго ребенка. Звезда «Стритрейсеров» в личном Instagram-микроблоге показал первое фото дочери, получившей имя Микаэла.
Звезда «Стритрейсеров» Станислав Бондаренко похвастался новорожденной дочерью

Знаменитость 26 марта в 12:00 стал отцом третий раз. В первом браке с Юлией Чиплиевой у актера родился сын Марк, уже отметивший десятилетие. Аурика Алехина, модель и бывший арт-директор ночного клуба, подарила гражданскому мужу двух наследниц: в декабре 2017-го - Алексию и теперь - Микаэлу.
Звезда «Стритрейсеров» Станислав Бондаренко похвастался новорожденной дочерью

Фото, где счастливый отец запечатлен с малышкой на руках, сделано, судя по геометке, в родильном доме. В подписи к снимку Бондаренко сообщил параметры малышки: рост – 50 см и вес – 3044 г. Актер поблагодарил супругу за прекрасных дочерей, а «отдельное спасибо» адресовал акушеру. Семью с пополнением поздравили поклонники, а также друзья и коллеги пары.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:46

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