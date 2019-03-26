Звезда «Стритрейсеров» Станислав Бондаренко похвастался новорожденной дочерью

Знаменитость 26 марта в 12:00 стал отцом третий раз. В первом браке с Юлией Чиплиевой у актера родился сын Марк, уже отметивший десятилетие. Аурика Алехина, модель и бывший арт-директор ночного клуба, подарила гражданскому мужу двух наследниц: в декабре 2017-го - Алексию и теперь - Микаэлу.Фото, где счастливый отец запечатлен с малышкой на руках, сделано, судя по геометке, в родильном доме. В подписи к снимку Бондаренко сообщил параметры малышки: рост – 50 см и вес – 3044 г. Актер поблагодарил супругу за прекрасных дочерей, а «отдельное спасибо» адресовал акушеру. Семью с пополнением поздравили поклонники, а также друзья и коллеги пары.