НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода





Центр Эймуса в результате данных марсохода Curiosity сделал вывод о содержании в атмосфере Марса водорода. В прошлом году в высохшем озере обнаружили осадочные породы с признаками органики. До этого в почве Красной планеты находили нитраты неизвестного происхождения, которые могут быть единственным источником жизни.Чтобы понять, откуда появились органические молекулы, в НАСА разработали несколько моделей развития Марса. Искусственные образцы грунта и атмосферы сотрудники исследовательского центра проверили на взаимодействие друг с другом и состав.Поскольку у Марса было 20 процентов атмосферного водорода, это соответствует вулканической активности в прошлом. После водорода возникла азотная кислота и другие соединения, а поверхность планеты покрыл 60-сантиметровый слой нитратов.