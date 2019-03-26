АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода

НАСА узнало, что в атмосфере Марса миллионы лет назад содержалось большое количество водорода. Из-за этого температура планеты росла, провоцируя появление "кирпичиков жизни".
НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода

Центр Эймуса в результате данных марсохода Curiosity сделал вывод о содержании в атмосфере Марса водорода. В прошлом году в высохшем озере обнаружили осадочные породы с признаками органики. До этого в почве Красной планеты находили нитраты неизвестного происхождения, которые могут быть единственным источником жизни.

Чтобы понять, откуда появились органические молекулы, в НАСА разработали несколько моделей развития Марса. Искусственные образцы грунта и атмосферы сотрудники исследовательского центра проверили на взаимодействие друг с другом и состав.

Поскольку у Марса было 20 процентов атмосферного водорода, это соответствует вулканической активности в прошлом. После водорода возникла азотная кислота и другие соединения, а поверхность планеты покрыл 60-сантиметровый слой нитратов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Сибирская лягушка может не
Телеведущая Елена Филонова показала
В Сети опубликовали снимок юной Меган
В Москве нашли мёртвым 16-летнего сына
Елизавета Боярская показала, какие
Антон Силуанов назвал условия
«Еще в форме»: Никита Пресняков
Иосиф Пригожин назвал лидера группы
McDonald’s теперь имеет искусственный
СМИ: "Евровидение-2019" в Израиле может
Звезда «Уральских пельменей» Сергей
Apple выпустила свою первую кредитную
Аглая Тарасова показала архивный снимок
Звезда «Стритрейсеров» Станислав
В аэропорту "Внуково" уволили
НАСА: В атмосфере Марса содержалось
Наталья Фриске рассказала фанатам, как
«Привезу вкусняшку»: Дарья Мельникова
Ученые: Теория Прохладной Земли
В Сети появилось первое видео
Лишенная титула «Мисс Москва-2018»
Стали известны детали съемок самой
Роман Гриценко случайно показал в Сети
Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев
Вице-президент Союза ММА сомневается в
Эвелина Бледанс впала в депрессию
Россияне рассказали, чего боятся больше
Виктория Романец показала впечатляющий
Лечение сахарного диабета замедляет
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия
Просмотреть все новости