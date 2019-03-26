НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода
НАСА узнало, что в атмосфере Марса миллионы лет назад содержалось большое количество водорода. Из-за этого температура планеты росла, провоцируя появление "кирпичиков жизни".
Центр Эймуса в результате данных марсохода Curiosity сделал вывод о содержании в атмосфере Марса водорода. В прошлом году в высохшем озере обнаружили осадочные породы с признаками органики. До этого в почве Красной планеты находили нитраты неизвестного происхождения, которые могут быть единственным источником жизни.
Чтобы понять, откуда появились органические молекулы, в НАСА разработали несколько моделей развития Марса. Искусственные образцы грунта и атмосферы сотрудники исследовательского центра проверили на взаимодействие друг с другом и состав.
Поскольку у Марса было 20 процентов атмосферного водорода, это соответствует вулканической активности в прошлом. После водорода возникла азотная кислота и другие соединения, а поверхность планеты покрыл 60-сантиметровый слой нитратов.
Центр Эймуса в результате данных марсохода Curiosity сделал вывод о содержании в атмосфере Марса водорода. В прошлом году в высохшем озере обнаружили осадочные породы с признаками органики. До этого в почве Красной планеты находили нитраты неизвестного происхождения, которые могут быть единственным источником жизни.
Чтобы понять, откуда появились органические молекулы, в НАСА разработали несколько моделей развития Марса. Искусственные образцы грунта и атмосферы сотрудники исследовательского центра проверили на взаимодействие друг с другом и состав.
Поскольку у Марса было 20 процентов атмосферного водорода, это соответствует вулканической активности в прошлом. После водорода возникла азотная кислота и другие соединения, а поверхность планеты покрыл 60-сантиметровый слой нитратов.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:39