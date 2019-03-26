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Наталья Фриске рассказала фанатам, как плавала в океане с черепахами на Шри-Ланке

Сестра популярной исполнительницы Наталья Фриске недавно рассказала фанатам, как наслаждается отдыхом на Шри-Ланке. Родственнице Жанны Фриске уже удалось поплавать в океане с черепахами.
Наталья Фриске рассказала фанатам, как плавала в океане с черепахами на Шри-Ланке

Экс-солистка женского коллектива «Блестящие» порадовала своих подписчиков яркими снимками в Instagram-блоге. Наталья Фриске похвасталась стройной фигурой в бикини, а в комментарии написала, что поплавала с черепахами в Индийском океане. Сестра знаменитой артистки уже несколько недель находится на жарком курорте. Фриске решила остановиться в одном из отелей города Матара, расположенного на Шри-Ланке. Девушка загорает на пляже и активно демонстрирует снимки с отдыха в социальной сети.

Поклонники высоко оценили последнюю публикацию бывшей певицы, обсуждая подтянутое тело сестры Жанны Фриске. «Бомбическое фото», «Загорелая красотка», «Красивая», «Стройная, как куколка», - восхищались в комментариях пользователи. Некоторые отметили, что хозяйка аккаунта очень похожа на свою сестру: «…даже не отличила вас от Жанночки».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:30

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