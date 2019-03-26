Роман Гриценко случайно показал в Сети синяк под глазом
Теперь уже снова экс-участник телестройки «Дом-2» Роман Гриценко случайно показал в Сети синяк под глазом на новом видео. Ролик был записан во время совместной поездки с девушкой Евгенией, а сам бывший проектант сначала тщательно скрывал его под тёмными очками.
Роман Гриценко, который снова отправился за ворота проекта «Дом-2» решил вернуться к своей девушке Евгении, с которой встречался ранее. Молодой человек не скрывает радости от воссоединения с возлюбленной и уже во всю публикует фото и видео с той. Новый ролик вызвал массу вопросов у фанатов, ведь на нём экс-участник телестройки случайно показал синяк под глазом, о происхождении которого фолловеры могут только догадываться.
Несмотря на то, что сам Роман Гриценко не комментирует полученную травму, подписчики тут же предположили, что синяк он мог получить во время потасовки с Валерием Блюменкранцем. Не исключено, что слухи в Сети в скором времени всё же заставят молодого человека раскрыть всю правду о случившемся.
Роман Гриценко, который снова отправился за ворота проекта «Дом-2» решил вернуться к своей девушке Евгении, с которой встречался ранее. Молодой человек не скрывает радости от воссоединения с возлюбленной и уже во всю публикует фото и видео с той. Новый ролик вызвал массу вопросов у фанатов, ведь на нём экс-участник телестройки случайно показал синяк под глазом, о происхождении которого фолловеры могут только догадываться.
Несмотря на то, что сам Роман Гриценко не комментирует полученную травму, подписчики тут же предположили, что синяк он мог получить во время потасовки с Валерием Блюменкранцем. Не исключено, что слухи в Сети в скором времени всё же заставят молодого человека раскрыть всю правду о случившемся.