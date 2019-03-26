«Привезу вкусняшку»: Дарья Мельникова путешествует с трехмесячным сыном

Мельникова и ее супруг актер Артур Смолянинов, заключившие брак в 2013-м, кроме трехлетнего сына, заботятся об его брате, рожденном в декабре минувшего года. Звезда «Папиных дочек», в отличие от некоторых своих коллег, не спешит выходить из декрета. Она активно ведет блог, делясь опытом материнства с подписчиками, работает над восстановлением прежних форм тела.Актриса, чтобы избавиться от охватившей ее с приходом весны «хандры», решила отправиться в путешествие. В Instagram-аккаунте Мельникова обнародовала фото, где запечатлена с младшим наследником на руках. Знаменитость предложила поклонникам назвать страну, где она собирается отдыхать, дав несколько намеков. Звезда пообещала привезти отгадавшему человеку «местную вкусняшку». Фолловеры тут же начали называть свои варианты.