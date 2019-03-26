АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

«Привезу вкусняшку»: Дарья Мельникова путешествует с трехмесячным сыном

Дарья Мельникова, прославившаяся благодаря сериалу «Папины дочки», отправилась с трехмесячным сыном в путешествие. Недавно знаменитость жаловалась на «весеннюю хандру» и решила избавиться от нее увлекательной поездкой. Актриса пообещала привезти «местную вкусняшку» тому, кто угадает, где они с наследником отдыхают.
«Привезу вкусняшку»: Дарья Мельникова путешествует с трехмесячным сыном

Мельникова и ее супруг актер Артур Смолянинов, заключившие брак в 2013-м, кроме трехлетнего сына, заботятся об его брате, рожденном в декабре минувшего года. Звезда «Папиных дочек», в отличие от некоторых своих коллег, не спешит выходить из декрета. Она активно ведет блог, делясь опытом материнства с подписчиками, работает над восстановлением прежних форм тела.

Актриса, чтобы избавиться от охватившей ее с приходом весны «хандры», решила отправиться в путешествие. В Instagram-аккаунте Мельникова обнародовала фото, где запечатлена с младшим наследником на руках. Знаменитость предложила поклонникам назвать страну, где она собирается отдыхать, дав несколько намеков. Звезда пообещала привезти отгадавшему человеку «местную вкусняшку». Фолловеры тут же начали называть свои варианты.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Фриске рассказала фанатам, как
«Привезу вкусняшку»: Дарья Мельникова
Ученые: Теория Прохладной Земли
В Сети появилось первое видео
Лишенная титула «Мисс Москва-2018»
Стали известны детали съемок самой
Роман Гриценко случайно показал в Сети
Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев
Вице-президент Союза ММА сомневается в
Эвелина Бледанс впала в депрессию
Россияне рассказали, чего боятся больше
Виктория Романец показала впечатляющий
Лечение сахарного диабета замедляет
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия
Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин награжден
Майя Донцова расплакалась из-за
Ольга Сударкина добилась рассмотрения
Mitsubishi продемонстрировала в
Виктория Дайнеко отреагировала на
Renault на территории России отзывает
Старший сын Елизаветы Боярской ловко
Появились слухи, что Анна Бузова начала
Евросоюз обяжет обязательно
Сандра Буллок продает виллу в Джорджии
Анастасия Костенко архивным снимком
Анастасия Решетова опровергла слухи о
В Сети появился снимок смартфона Nokia
«Очень болит»: Людмила Поргина
Ксения Бородина осталась довольна
Ольга Кабо рассказала, что нужно
Просмотреть все новости