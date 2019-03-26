«Привезу вкусняшку»: Дарья Мельникова путешествует с трехмесячным сыном
Дарья Мельникова, прославившаяся благодаря сериалу «Папины дочки», отправилась с трехмесячным сыном в путешествие. Недавно знаменитость жаловалась на «весеннюю хандру» и решила избавиться от нее увлекательной поездкой. Актриса пообещала привезти «местную вкусняшку» тому, кто угадает, где они с наследником отдыхают.
Мельникова и ее супруг актер Артур Смолянинов, заключившие брак в 2013-м, кроме трехлетнего сына, заботятся об его брате, рожденном в декабре минувшего года. Звезда «Папиных дочек», в отличие от некоторых своих коллег, не спешит выходить из декрета. Она активно ведет блог, делясь опытом материнства с подписчиками, работает над восстановлением прежних форм тела.
Актриса, чтобы избавиться от охватившей ее с приходом весны «хандры», решила отправиться в путешествие. В Instagram-аккаунте Мельникова обнародовала фото, где запечатлена с младшим наследником на руках. Знаменитость предложила поклонникам назвать страну, где она собирается отдыхать, дав несколько намеков. Звезда пообещала привезти отгадавшему человеку «местную вкусняшку». Фолловеры тут же начали называть свои варианты.
Мельникова и ее супруг актер Артур Смолянинов, заключившие брак в 2013-м, кроме трехлетнего сына, заботятся об его брате, рожденном в декабре минувшего года. Звезда «Папиных дочек», в отличие от некоторых своих коллег, не спешит выходить из декрета. Она активно ведет блог, делясь опытом материнства с подписчиками, работает над восстановлением прежних форм тела.
Актриса, чтобы избавиться от охватившей ее с приходом весны «хандры», решила отправиться в путешествие. В Instagram-аккаунте Мельникова обнародовала фото, где запечатлена с младшим наследником на руках. Знаменитость предложила поклонникам назвать страну, где она собирается отдыхать, дав несколько намеков. Звезда пообещала привезти отгадавшему человеку «местную вкусняшку». Фолловеры тут же начали называть свои варианты.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:24