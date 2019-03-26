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Лишенная титула «Мисс Москва-2018» советует девушкам избегать конкурсов красоты

Алеся Семеренко, которую лишили титула «Мисс Москва-2018», советует девушкам избегать масштабных конкурсов красоты. Модель опубликовала соответствующий пост в личном блоге Instagram.
Лишенная титула «Мисс Москва-2018» советует девушкам избегать конкурсов красоты

Алеся Семеренко, чья корона и титул перешли Ксении Паленовой, занявшей второе место, недавно написала об обратной стороне крупных конкурсов красоты. Бывшая «мисс Москва» порекомендовала представительницам прекрасного пола тридцать раз подумать, готовы ли они к этому. Модель считает, что карьера, семья и дети намного проще, чем войны «со всем миром. По мнению автора поста, в России победительницы конкурса красоты подвергаются критике и насмешкам со стороны общественности. Она отметила, что ей не важно, будет ли у не титул или нет. Для себя Семеренко смогла добиться успеха.

Победительницу лишили титула 21 марта. Этот случай – первый за всю историю существования проекта. Корона досталась другой конкурсантке из-за того, что Семеренко, по словам организаторов, не соблюдала условий контракта. Как рассказала Татьяна Андреева-Фальк, являющаяся директором конкурса, модель передала им сломанную корону. Сама же 24-летняя экс-победительница «Мисс Москва-2018» обвинения опровергает.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:09

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