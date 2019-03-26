В Сети появилось первое видео танцевального шоу Евгения Папунаишвили с дочкой

Евгений Папунаишвили с наследницей Софией будут снимать пародии на знаменитые клипы. Первое видео звёздного отца с дочерью уже появилось на YouTube-канале под названием «Парк Мамского периода». В комментарии к видео хореограф написал, что отцы всегда найдут 1000 и 1 способ, как развлечь своего ребенка, и сделают это просто и гениально. На видео Евгений Папунаишвили и его дочь запечатлены в белых париках и танцуют под композицию исполнительницы Sia «Chandelier».Пользователи Сети уже начали оценивать первую пародию хореографа. Некоторые пришли в полный восторг и посчитали ролик милым и довольно смешным. Другие просто поставили дизлайки. На данный момент видео набирает обороты в YouTube.