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В Сети появилось первое видео танцевального шоу Евгения Папунаишвили с дочкой

Накануне знаменитый хореограф Евгений Папунаишвили со своей дочкой Софией запустили шоу «Sling Shady». В YouTube уже появилось первое видео данного проекта.
В Сети появилось первое видео танцевального шоу Евгения Папунаишвили с дочкой

Евгений Папунаишвили с наследницей Софией будут снимать пародии на знаменитые клипы. Первое видео звёздного отца с дочерью уже появилось на YouTube-канале под названием «Парк Мамского периода». В комментарии к видео хореограф написал, что отцы всегда найдут 1000 и 1 способ, как развлечь своего ребенка, и сделают это просто и гениально. На видео Евгений Папунаишвили и его дочь запечатлены в белых париках и танцуют под композицию исполнительницы Sia «Chandelier».


Пользователи Сети уже начали оценивать первую пародию хореографа. Некоторые пришли в полный восторг и посчитали ролик милым и довольно смешным. Другие просто поставили дизлайки. На данный момент видео набирает обороты в YouTube.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:16

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