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Виктория Романец показала впечатляющий результат своего похудения с помощью спорта

Бывшая звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец показала впечатляющий результат своего похудения с помощью спорта. Девушка не скрывает радости от того, что сейчас находится в идеальной форме, и даже поделилась небольшой историей о том, как это было, со своими подписчиками в Instagram.

Виктория Романец показала впечатляющий результат своего похудения с помощью спорта


Виктория Романец после ухода с телестройки «Дом-2» много раз обвинялась фанатами в чрезмерном использовании фотошопа на собственных снимках. Через некоторое время постоянная критика и упрёки девушки надоели, она решила серьёзно заняться собой, а на днях показала, что из этого получилось. Впечатляющий результат похудения с помощью спорта супруга Антона Гусева опубликовала в Instagram, где также кратко поделилась с худеющими своим опытом.

Виктория Романец показала впечатляющий результат своего похудения с помощью спорта


Выяснилось, что тягу к спорту Виктория Романец прививала себе очень долго, ведь впервые на пробежку вышла просто от скуки за компанию с супругом. После этого решила позаниматься уже в тренажёрном зале, а заметив первые результаты, уже не смогла остановиться.

Виктория Романец показала впечатляющий результат своего похудения с помощью спорта


Кроме того, Виктория Романец напомнила, что её впечатляющее похудение не является результатом диет, а стало следствием правильного питания и регулярных тренировок. Девушка призналась, что сейчас её вес составляет 55 кг при росте 1,73 м, а также добавила несколько фотографий из зала, где отчётливо виден рельефный пресс и подтянутые руки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:32

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