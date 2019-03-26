Виктория Романец показала впечатляющий результат своего похудения с помощью спорта





Виктория Романец после ухода с телестройки «Дом-2» много раз обвинялась фанатами в чрезмерном использовании фотошопа на собственных снимках. Через некоторое время постоянная критика и упрёки девушки надоели, она решила серьёзно заняться собой, а на днях показала, что из этого получилось. Впечатляющий результат похудения с помощью спорта супруга Антона Гусева опубликовала в Instagram, где также кратко поделилась с худеющими своим опытом.Выяснилось, что тягу к спорту Виктория Романец прививала себе очень долго, ведь впервые на пробежку вышла просто от скуки за компанию с супругом. После этого решила позаниматься уже в тренажёрном зале, а заметив первые результаты, уже не смогла остановиться.Кроме того, Виктория Романец напомнила, что её впечатляющее похудение не является результатом диет, а стало следствием правильного питания и регулярных тренировок. Девушка призналась, что сейчас её вес составляет 55 кг при росте 1,73 м, а также добавила несколько фотографий из зала, где отчётливо виден рельефный пресс и подтянутые руки.