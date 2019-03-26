Вице-президент Союза ММА сомневается в завершении карьеры Конором Макгрегором
Вице-президент российского Союза ММА поставил под сомнение завершение Конором Макгрегором карьеры в спорте. Борис Бурзиев рекомендовал дождаться официального подтверждения от тренера бойца.
Представитель российского Союза ММА прокомментировал заявление Макгрегора в Twitter об уходе из смешанных единоборств. В спорте 30-летний ирландец стал знаковой фигурой, поскольку из 25 боёв смог выиграть 21, завоевав различные чемпионские титулы. О недавнем известии от Макгрегора от издания "Народные новости" узнал Бурзиев, который засомневался в окончании карьеры звезды.
Вице-президент решил обговорить вопрос с коллегами, друзьями и тренером бойца. Последнего представитель Союза ММА назвал медийной персоной, которая через час может назвать серьёзное заявление обычной шуткой. Пока что официальные ресурсы об уходе Макгрегора не заявляли.
Представитель российского Союза ММА прокомментировал заявление Макгрегора в Twitter об уходе из смешанных единоборств. В спорте 30-летний ирландец стал знаковой фигурой, поскольку из 25 боёв смог выиграть 21, завоевав различные чемпионские титулы. О недавнем известии от Макгрегора от издания "Народные новости" узнал Бурзиев, который засомневался в окончании карьеры звезды.
Вице-президент решил обговорить вопрос с коллегами, друзьями и тренером бойца. Последнего представитель Союза ММА назвал медийной персоной, которая через час может назвать серьёзное заявление обычной шуткой. Пока что официальные ресурсы об уходе Макгрегора не заявляли.
"Вся эта история может оказаться нереальной", - подытожил Бурзиев.
Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:55