Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев анонсировал спектакль оголенным торсом
Максим Матвеев необычным образом анонсировал новый спектакль в театре Олега Табакова. В преддверии выхода постановки «Кинастон» супруг Елизаветы Боярской обнародовал в Instagram-микроблоге свое фото с оголенным торсом.
На снимке Матвеев застыл в эффектной позе, выгодно демонстрируя рельефное тело, прикрыв лицо руками. В подписи к фото знаменитость отметил, актеры, участвующие в спектакле, «зажгут» на сцене, и зрители смогут насладиться незабываемым зрелищем.
Поклонники адресовали супругу Боярской множество комплиментов. Многие заметили, как сильно актер похудел, однако он не выглядит слишком тощим, так как на торсе отчетливо просматриваются красиво выделяющиеся рельефные мышцы. Матвееву пришлось сбросить вес специально для роли в спектакле, чтобы глубже погрузиться в образ представляемого им персонажа.
На снимке Матвеев застыл в эффектной позе, выгодно демонстрируя рельефное тело, прикрыв лицо руками. В подписи к фото знаменитость отметил, актеры, участвующие в спектакле, «зажгут» на сцене, и зрители смогут насладиться незабываемым зрелищем.
Поклонники адресовали супругу Боярской множество комплиментов. Многие заметили, как сильно актер похудел, однако он не выглядит слишком тощим, так как на торсе отчетливо просматриваются красиво выделяющиеся рельефные мышцы. Матвееву пришлось сбросить вес специально для роли в спектакле, чтобы глубже погрузиться в образ представляемого им персонажа.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:00