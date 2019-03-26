Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея

Эвелина Бледанс не любит делиться своими переживаниями с поклонниками. Но несколько часов назад она опубликовала новый пост в Instagram, в котором пообщалась с подписчиками. Знаменитость показала фанатам видео, на котором она весело кружится. В комментарии она сообщила, что хочет поделиться с подписчиками тем, что происходит у нее внутри. Телеведущая рассказала, что обычно легко справляется с депрессией, но сейчас не может избавиться от нее.Эвелина Бледанс написала, что приближающийся 50-летний юбилей очень сильно давит на ее подсознание. Знаменитость попросила подписчиков поделится с ней подобными историями. Фанаты не заставили себя долго ждать. Многие успокоили ведущую и написали, что она быстро и легко все преодолеет. Другие сделали ей множество комплиментов. Всего за несколько часов видео просмотрели более 60 000 пользователей Сети.