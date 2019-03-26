АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея

В социальной сети Instagram Эвелина Бледанс решила пообщаться со своими подписчиками. Она рассказала, что впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея.

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея

Эвелина Бледанс не любит делиться своими переживаниями с поклонниками. Но несколько часов назад она опубликовала новый пост в Instagram, в котором пообщалась с подписчиками. Знаменитость показала фанатам видео, на котором она весело кружится. В комментарии она сообщила, что хочет поделиться с подписчиками тем, что происходит у нее внутри. Телеведущая рассказала, что обычно легко справляется с депрессией, но сейчас не может избавиться от нее.

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея

Эвелина Бледанс написала, что приближающийся 50-летний юбилей очень сильно давит на ее подсознание. Знаменитость попросила подписчиков поделится с ней подобными историями. Фанаты не заставили себя долго ждать. Многие успокоили ведущую и написали, что она быстро и легко все преодолеет. Другие сделали ей множество комплиментов. Всего за несколько часов видео просмотрели более 60 000 пользователей Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Фриске рассказала фанатам, как
«Привезу вкусняшку»: Дарья Мельникова
Ученые: Теория Прохладной Земли
В Сети появилось первое видео
Лишенная титула «Мисс Москва-2018»
Стали известны детали съемок самой
Роман Гриценко случайно показал в Сети
Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев
Вице-президент Союза ММА сомневается в
Эвелина Бледанс впала в депрессию
Россияне рассказали, чего боятся больше
Виктория Романец показала впечатляющий
Лечение сахарного диабета замедляет
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия
Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин награжден
Майя Донцова расплакалась из-за
Ольга Сударкина добилась рассмотрения
Mitsubishi продемонстрировала в
Виктория Дайнеко отреагировала на
Renault на территории России отзывает
Старший сын Елизаветы Боярской ловко
Появились слухи, что Анна Бузова начала
Евросоюз обяжет обязательно
Сандра Буллок продает виллу в Джорджии
Анастасия Костенко архивным снимком
Анастасия Решетова опровергла слухи о
В Сети появился снимок смартфона Nokia
«Очень болит»: Людмила Поргина
Ксения Бородина осталась довольна
Ольга Кабо рассказала, что нужно
Просмотреть все новости