Дочь Кристины Орбакайте Клавдия показала снимок с горнолыжного курорта

Кристина Орбакайте в 2017 году завела для своей наследницы Клавдии Instagram-аккаунт. В блоге часто появляются яркие кадры из жизни девочки, но фанаты гадают, кто же публикует фото – звездная родительница или сама Клава. На днях на странице дочери поп-звезды появилось фото, где девочка позирует в горнолыжном костюме. Комментарий к снимку гласит: «Привет, лыжники!».Поклонники порадовались за Клаву, которая активно проводит время в кругу семьи. «Лапулька-красотулька», «Красавица, как мама», «Умница», - восхищались подписчики страницы дочери Орбакайте, оставляя массу положительных комментариев. Пользователям нравится наблюдать за публикациями Клавдии, ведь они считают ее скромной и хорошей девочкой и часто хвалят Кристину Орбакайте за правильный подход к воспитанию дочери.