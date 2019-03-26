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Россияне рассказали, чего боятся больше всего на отдыхе

Специалисты онлайн-сервиса по путешествиям провели соцопрос, в котором узнали у людей, чего они боятся больше всего на отдыхе. Выяснилось, что их главный страх, который составляет 43%, потеря документов.
Россияне рассказали, чего боятся больше всего на отдыхе

Согласно результатам исследования работников «Ostrovok.ru», жители России в своих путешествиях больше всего боятся потерять свои документы, и таких 43% опрошенных. За ним идет боязнь заболеть или получить травму на отдыхе, таких людей четверть. Такое же количество устрашают проблемы с законом.

Страх потерять свой гаджет или оказаться без связи есть только у 10% жителей РФ, которые приняли участие в опросе. Еще у 3% фобия потерять ключи и не попасть в свой номер отеля.

Мужчины-путешественники, в количестве 16%, боятся потратить все свои сбережения, а 11% туристок опасаются стать жертвами сексуального насилия.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:39

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