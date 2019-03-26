Россияне рассказали, чего боятся больше всего на отдыхе





Согласно результатам исследования работников «Ostrovok.ru», жители России в своих путешествиях больше всего боятся потерять свои документы, и таких 43% опрошенных. За ним идет боязнь заболеть или получить травму на отдыхе, таких людей четверть. Такое же количество устрашают проблемы с законом.Страх потерять свой гаджет или оказаться без связи есть только у 10% жителей РФ, которые приняли участие в опросе. Еще у 3% фобия потерять ключи и не попасть в свой номер отеля.Мужчины-путешественники, в количестве 16%, боятся потратить все свои сбережения, а 11% туристок опасаются стать жертвами сексуального насилия.